Cina, parco naturale nel Ningxia diventa un paradiso per gli uccelli migratori

Nov 12, 2025

SHIZUISHAN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Situato nella contea di Pingluo, nella regione del Ningxia, e adiacente al Fiume Giallo, in Cina, il Parco nazionale delle zone umide di Tianhewan funge da importante barriera ecologica nel bacino del Fiume Giallo.
Negli ultimi anni, la contea di Pingluo ha intensificato gli sforzi per proteggere le zone umide del Fiume Giallo, promuovendo il ripristino ecologico e la gestione delle zone umide. Ha inoltre creato una rete di protezione ecologica per salvaguardare l’habitat degli uccelli migratori, attraverso piattaforme di monitoraggio intelligente e ispezioni svolte da professionisti.
Grazie al continuo miglioramento del suo ambiente ecologico, il parco si è trasformato in un vero paradiso per gli uccelli migratori.
Foto Xinhua
(ITALPRESS).

