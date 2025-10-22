TOP NEWS

Cina: ora nel Paese oltre 10.000 aziende di realtà virtuale

Ott 22, 2025

NANCHANG (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Alla fine del 2024, la Cina contava più di 10.000 aziende operanti nel settore della realtà virtuale (VR), secondo la Conferenza mondiale sull’industria VR (WCVRI) 2025, che si è conclusa lunedì a Nanchang, capoluogo della provincia orientale cinese del Jiangxi.
Xie Shaofeng, ingegnere capo del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione della Cina, ha dichiarato che il settore della realtà virtuale del Paese ha inizialmente stabilito un sistema industriale autosufficiente, un ecosistema di applicazioni diversificato e integrato, e un’ecologia industriale relativamente completa.
Sono stati ottenuti risultati positivi nelle tecnologie fondamentali d’avanguardia, nello sviluppo degli standard e nell’integrazione tecnologica, ha aggiunto Xie.
Negli ultimi anni, la Cina ha formulato oltre 30 standard nazionali e guidato la creazione di quasi 10 standard internazionali in campi chiave come gli esseri umani digitali virtuali e le apparecchiature terminali VR, che hanno contribuito a guidare e garantire lo sviluppo standardizzato dell’industria.
Ospitata dal governo provinciale del Jiangxi, sei edizioni della WCVRI si sono svolte a Nanchang fino ad oggi.
Foto: Xinhua
