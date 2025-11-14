TOP NEWS

Cina, nei primi 10 mesi del 2025 investimenti ferroviari aumentano del 5,7%

Nov 14, 2025

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La costruzione ferroviaria
della Cina ha registrato un progresso stabile nei primi 10 mesi
del 2025, con gli investimenti in immobilizzazioni in aumento del
5,7% su base annua, secondo l’operatore ferroviario del Paese.

Nel periodo gennaio-ottobre, gli investimenti in immobilizzazioni
nel settore ferroviario hanno raggiunto i 671,5 miliardi di yuan
(circa 94,8 miliardi di dollari statunitensi), secondo i dati del
China State Railway Group Co.,Ltd.

Gli investimenti ferroviari hanno svolto un ruolo nello stimolare
gli investimenti e hanno fornito un forte supporto allo sviluppo
economico e sociale di alta qualità, ha affermato il gruppo.

Quest’anno, il gruppo ha portato avanti la pianificazione e la
costruzione ferroviaria in modo ordinato, accelerato la
costruzione di una rete ferroviaria moderna di livello mondiale,
ha ulteriormente migliorato l’accessibilità e la copertura e ha
promosso la connettività regionale di alto livello.

Come prossimo passo, continuerà a promuovere la costruzione di
progetti chiave, rafforzare il controllo di sicurezza e qualità,
garantire il completamento di alta qualità dei compiti annuali di
investimento nella costruzione ferroviaria, così da supportare la
ripresa e il miglioramento sostenuti dell’economia cinese, ha
aggiunto la società.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

