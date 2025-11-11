TOP NEWS

Cina: missione di rientro degli astronauti di Shenzhou-20 procede senza intoppi

Di

Nov 11, 2025

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – I preparativi per la missione di rientro dell’equipaggio della Shenzhou-20 stanno procedendo in modo ordinato e secondo i piani, ha annunciato martedì la China Manned Space Agency (CMSA).

Dopo il rinvio della missione di rientro, sono stati attivati immediatamente i piani e le misure di risposta d’emergenza, e sono state condotte analisi di simulazione complete, test e valutazioni di sicurezza della navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-20, per studiare il piano di attuazione del ritorno dell’equipaggio, ha riferito la CMSA.

Tutti i sistemi stanno effettuando test congiunti rigorosi come richiesto, mentre vengono eseguite revisioni sullo stato dei prodotti chiave e conferme di qualità. Allo stesso tempo, il sito di atterraggio sta svolgendo esercitazioni complete per prepararsi al ritorno dell’equipaggio.

La combinazione della stazione spaziale funziona normalmente e ha la capacità di ospitare due equipaggi contemporaneamente in orbita. L’equipaggio della Shenzhou-20 svolge regolarmente le proprie attività a bordo e collabora con quello della Shenzhou-21 nello svolgimento di esperimenti scientifici in orbita, ha aggiunto l’agenzia.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Atp Finals, Alcaraz batte Fritz e si porta a un passo dalle semifinali

Nov 11, 2025
TOP NEWS

Cina: produzione e vendita veicoli elettrici aumentano nei primi 10 mesi del 2025

Nov 11, 2025
TOP NEWS

Giornata Mondiale Diabete, focus su screening e accesso ai dispositivi medici

Nov 11, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Atp Finals, Alcaraz batte Fritz e si porta a un passo dalle semifinali

Nov 11, 2025
TOP NEWS

Cina: produzione e vendita veicoli elettrici aumentano nei primi 10 mesi del 2025

Nov 11, 2025
TOP NEWS

Cina: missione di rientro degli astronauti di Shenzhou-20 procede senza intoppi

Nov 11, 2025
TOP NEWS

Giornata Mondiale Diabete, focus su screening e accesso ai dispositivi medici

Nov 11, 2025