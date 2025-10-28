TOP NEWS

Cina: ministero Commercio, quasi completati preparativi per l’ottava CIIE

Ott 28, 2025

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – I preparativi per l’ottava China International Import Expo (CIIE), che si terrà a Shanghai dal 5 al 10 novembre, sono quasi completati, ha dichiarato martedì il vice ministro del Commercio Sheng Qiuping.
L’evento vedrà la partecipazione di 4.108 espositori stranieri da 155 Paesi, regioni e organizzazioni internazionali, con un’area espositiva totale di oltre 430.000 metri quadrati, stabilendo un nuovo record di scala, ha affermato Sheng.
Durante l’expo si terrà l’Hongqiao International Economic Forum, che comprende 33 sottoforum e incontri a porte chiuse. Inoltre, si svolgeranno una serie di più di 80 attività di supporto, come il matchmaking aziendale e sessioni di promozione degli investimenti.
All’Hongqiao International Economic Forum verranno pubblicati anche il World Openness Report 2025 e il World Openness Index. Allo stesso tempo, l’expo stesso vedrà il debutto di 461 nuovi prodotti, tecnologie e servizi.
La CIIE di quest’anno introdurrà nuovi temi come l’economia d’argento, l’economia del ghiaccio e della neve, l’economia dello sport, e il turismo automobilistico, insieme a nuove piattaforme per il consumo digitale e sanitario, ha detto Sheng.
Questi sforzi sono volti a incrementare il consumo di beni e servizi e a favorire nuove forme di consumo, ha aggiunto.
La CIIE amplierà la propria zona speciale per i prodotti africani, con il numero di imprese africani partecipanti all’expo aumentato dell’80% su base annua.
Foto Xinhua
(ITALPRESS).

Di

