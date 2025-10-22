TOP NEWS

Cina: Guangdong registra una robusta crescita negli investimenti esteri

Di

Ott 22, 2025

GUANGZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Le imprese e i capitali mondiali stanno dimostrando una forte fiducia nella provincia meridionale cinese del Guangdong, attraverso consistenti investimenti, ha dichiarato mercoledì il governo provinciale.
Da gennaio a settembre, la provincia ha visto la costituzione di 24.000 nuove imprese a capitale estero, con un aumento del 33,7% su base annua, evidenziando il suo ruolo come una delle principali destinazioni per i capitali internazionali.
I dati principali mostrano un notevole incremento, con il capitale estero effettivamente utilizzato che ha raggiunto 78,13 miliardi di yuan (circa 11 miliardi di dollari statunitensi), con un aumento dell’8,8% rispetto all’anno precedente. Gli investimenti provenienti dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong sono cresciuti del 18,4%, con incrementi significativi da Paesi sviluppati come Paesi Bassi, Francia e Regno Unito.
Il settore manifatturiero si è distinto con un aumento del 23,5% negli investimenti esteri. Industrie come quelle delle apparecchiature specializzate e dei macchinari elettrici hanno registrato una crescita moltiplicata, segnale della forte fiducia nelle capacità industriali e nel potenziale a lungo termine del Guangdong.
I dati ufficiali indicano che il Guangdong ha complessivamente costituito oltre 360.000 imprese a capitale estero e utilizzato più di 600 miliardi di dollari statunitensi in capitali esteri.
Foto: Xinhua
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Italiani e sorriso, sempre più adulti con l’apparecchio ortodontico

Ott 22, 2025
TOP NEWS

Manovra, Giorgetti “Obiettivo ridurre il prelievo fiscale sulle famiglie”

Ott 22, 2025
TOP NEWS

Cina: oltre 93 milioni di passeggeri in 7 anni sul ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao

Ott 22, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Il treno come metafora di vita in un documentario del Gruppo FS

Ott 22, 2025
IN EVIDENZA

Lazio, una legge regionale per affrontare la balbuzie

Ott 22, 2025
TOP NEWS

Italiani e sorriso, sempre più adulti con l’apparecchio ortodontico

Ott 22, 2025
TOP NEWS

Manovra, Giorgetti “Obiettivo ridurre il prelievo fiscale sulle famiglie”

Ott 22, 2025