TOP NEWS

Cina: ferrovie, in aumento del 6% i viaggi passeggeri nei primi 9 mesi

Di

Ott 20, 2025

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La rete ferroviaria cinese ha registrato un aumento dei viaggi passeggeri nei primi nove mesi di quest’anno, con un totale di 3,54 miliardi di viaggi passeggeri effettuati, in aumento del 6% su base annua, secondo l’operatore ferroviario del Paese.
Questa cifra rappresenta un livello record per lo stesso periodo storico, ha affermato il China State Railway Group Co., Ltd., aggiungendo che il trasporto ferroviario è rimasto sicuro, stabile e ordinato.
L’operatore ferroviario ha fatto pieno uso delle linee e delle stazioni ferroviarie di nuova operatività per aumentare la capacità di trasporto e ha apportato modifiche flessibili ai piani operativi dei treni nei primi nove mesi dell’anno. Durante il periodo sono stati operativi in media 11.087 treni passeggeri al giorno, in aumento del 7,1% su base annua, ha affermato la società.
Anche il trasporto transfrontaliero di passeggeri ha acquisito slancio: il Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Express Rail Link e la China-Laos Railway hanno gestito rispettivamente 23,31 milioni e 197.000 viaggi transfrontalieri di passeggeri nei nove mesi. Ciò ha facilitato efficacemente gli scambi di personale, nonchè le attività commerciali e imprenditoriali.
Foto: Xinhua
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Coppa Davis, Italia alle Final 8 di Bologna senza Sinner

Ott 20, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA TOP NEWS

Padova: l’ultimo saluto ai 3 carabinieri morti nel Veronese

Ott 17, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Donald Trump celebra Charlie Kirk, la vedova perdona il killer

Set 22, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina: ferrovie, in aumento del 6% i viaggi passeggeri nei primi 9 mesi

Ott 20, 2025
TOP NEWS

Coppa Davis, Italia alle Final 8 di Bologna senza Sinner

Ott 20, 2025
IN EVIDENZA

Louvre, Giuli “Vicini alla Francia, collaborazione su beni trafugati”

Ott 20, 2025
Economia Video

Mutui: boom di richieste nei primi 9 mesi del 2025

Ott 20, 2025