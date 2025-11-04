Cina: commercio di servizi cresce del 7,6% nei primi nove mesi dell’anno

PECHINO (ITALPRESS/XINHUA) – Il commercio dei servizi della Cina ha mantenuto una crescita costante nei primi nove mesi dell’anno, con importazioni ed esportazioni complessive che hanno raggiunto quasi 5,94 trilioni di yuan (circa 838 miliardi di dollari), con un aumento del 7,6% su base annua, ha riferito martedì il Ministero del Commercio. In particolare, le esportazioni di servizi sono aumentate del 14,4%, superando i 2,6 trilioni di yuan, mentre le importazioni sono cresciute del 2,8%, superando i 3,33 trilioni di yuan, secondo i dati del ministero. Il deficit del commercio dei servizi si è ridotto di 238,24 miliardi di yuan rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I servizi ad alta intensità di conoscenza hanno continuato a registrare una crescita, con importazioni ed esportazioni pari a circa 2,27 trilioni di yuan, in aumento del 6,4% su base annua. Il commercio dei servizi turistici ha raggiunto quasi 1,64 trilioni di yuan, con un incremento dell’8,8% rispetto all’anno precedente. In particolare, le esportazioni di servizi turistici sono aumentate del 54,4% nel periodo, secondo i dati ufficiali.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).