TOP NEWS

Cina, Changchun ospiterà le Universiadi invernali del 2027

Di

Nov 26, 2025

CHANGCHUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Mercoledì, la Federazione Internazionale dello Sport Universitario (FISU) ha annunciato che Changchun, capoluogo della provincia cinese nordorientale di Jilin, ospiterà la 33esima edizione delle Universiadi invernali nel 2027.

Si tratta della seconda volta che la Cina organizza questo evento biennale, dopo Harbin nel 2009, e rappresenta un altro importante evento internazionale di sport invernali nel Paese, dopo le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 e i Giochi asiatici invernali del 2025 a Harbin.

La 33esima edizione delle Universiadi invernali si terrà dal 15 al 25 gennaio 2027.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA TOP NEWS

Cop30 approva l’accordo, ma niente riferimenti ai combustibili fossili

Nov 22, 2025
Calcio Sport TOP NEWS

Nazionale, Gattuso elogia la sua Italia e avvisa: “Non ci sono gare facili”

Nov 12, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA TOP NEWS

Padova: l’ultimo saluto ai 3 carabinieri morti nel Veronese

Ott 17, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, Changchun ospiterà le Universiadi invernali del 2027

Nov 26, 2025
IN EVIDENZA

Ue, Ceccardi “Rinviato regolamento su deforestazione che penalizzava le imprese”

Nov 26, 2025
Attualità Cucina Esteri

Cina: conclusa la ‘Settimana della Cucina Italiana’ a Chengdu

Nov 26, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Manovra economica, c’è il via libera di Bruxelles

Nov 26, 2025