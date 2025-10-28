TOP NEWS

Cina: a fine settembre Paese contava 4,7 milioni di stazioni base 5G

Di

Ott 28, 2025

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Alla fine di settembre in Cina c’erano circa 4,71 milioni di stazioni base 5G, nel contesto degli sforzi del Paese per rafforzare la propria struttura informatica. L’incremento netto è stato di 455.000 unità dalla fine dello scorso anno, secondo i dati del Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione.
Il settore delle telecomunicazioni cinese ha mantenuto una crescita costante nei primi tre trimestri dell’anno, con un numero crescente di utenti di telefonia mobile cinesi che adottano i servizi 5G.
Alla fine del mese scorso, il numero di utenti di telefonia mobile 5G tra le tre principali imprese di telecomunicazioni del Paese e China Broadnet si avvicinava a 1,2 miliardi, secondo gli stessi dati.
Negli ultimi cinque anni, la China ha costruito la più grande ed estesa infrastruttura di rete 5G al mondo.
Fonte foto Xinhua
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Via libera definitivo alla riforma dell’esame di maturità

Ott 28, 2025
TOP NEWS

Cina: ministero Commercio, quasi completati preparativi per l’ottava CIIE

Ott 28, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA TOP NEWS

Padova: l’ultimo saluto ai 3 carabinieri morti nel Veronese

Ott 17, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Via libera definitivo alla riforma dell’esame di maturità

Ott 28, 2025
TOP NEWS

Cina: ministero Commercio, quasi completati preparativi per l’ottava CIIE

Ott 28, 2025
TOP NEWS

Cina: a fine settembre Paese contava 4,7 milioni di stazioni base 5G

Ott 28, 2025
IN EVIDENZA

Ddl Isole Minori, Musumeci “Garantire gli stessi diritti a tutti i cittadini”

Ott 28, 2025