Cardinale Ravasi “Dimissioni del Papa? Potrebbe farlo”

ROMA (ITALPRESS) – “Tutto ciò che è stato comunicato è vero, ovvero che si osserva una sottile ripresa. Considerando un organismo abituato lungamente a combattere, si può dire che tutta la sua vita è stata quasi sempre in tensione. Quindi, è un organismo abbastanza forte. Le notizie verranno fornite di momento in momento, in una situazione che, comunque, rimane complessa. Tuttavia, non si tratta di una situazione critica, come sospettato da alcuni mezzi di comunicazione”. Così il cardinale Gianfranco Ravasi, a “Non Stop News” su Rtl 102.5 in merito alle condizioni di salute del Papa. Alla domanda se è verosimile l’ipotesi che Papa Francesco si possa dimettere, il presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura dice: “Io penso che possa farlo, perchè è una persona che, da questo punto di vista, è abbastanza decisa nelle sue scelte. Finora ha ritenuto di continuare la sua attività. C’è sempre stata la tendenza a combattere e a reagire, ed è anche una scelta legittima, perchè ha potuto affrontare perfino viaggi in condizioni assolutamente difficili e impegnative. Tuttavia, è fuori di dubbio che, se si trovasse in una situazione in cui fosse compromessa la sua possibilità di avere contatti diretti – come lui ama fare – di poter comunicare in modo immediato, incisivo e decisivo, allora credo che potrebbe decidere di dimettersi”.

