Capolavoro Brignone a Saalbach, è oro mondiale in gigante

SAALBACH (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Storica Federica Brignone. La 34enne valdostana conquista la medaglia d’oro ai Mondiali di Saalbach nello slalom gigante. L’azzurra, giovedì scorso argento in super-G, riporta il tricolore sul gradino più alto del podio della specialità dopo 28 anni. L’ultima a riuscirci era stata Deborah Compagnoni a Sestriere 1997. Miglior tempo di manche per la Brignone, che chiude in 2’22″71 rifilando quasi un secondo ad Alice Robinson (+0″90). Distacco abissale anche quello accusato da Paula Moltzan, bronzo con 2″62 di ritardo. Un centesimo più indietro c’è Thea Louise Stjernesund (+2″63). Quinto posto per Lara Gut-Behrami (+2″68). Bene Lara Colturi, settima a 3″50. Fuori nella prima manche le altre italiane in gara, con Sofia Goggia incappata in un errore di traiettoria al pari di Marta Bassino. “Non so davvero cosa dire – esulta la vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, alla quinta medaglia iridata in carriera considerando anche l’oro in combinata e l’argento in gigante due anni fa a Courchevel e l’altro argento, sempre fra le porte larghe, nel 2011 a Garmisch-Partenkirchen – Era il mio sogno vincere l’oro mondiale in gigante. Dopo tanti secondi posti sono riuscita finalmente a vincere l’oro. E’ uno dei giorni più belli della mia carriera. Sono molto emozionata e credo che ci vorrà del tempo per realizzare ciò che ho fatto. E’ stato molto bello vedere i miei familiari sugli spalti a tifare per me”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).