Calenda “Sì alla riforma ius scholae, bene la svolta dei Berlusconi”

ROMA (ITALPRESS) – “Penso che abbiamo bisogno di nuovi cittadini, di nuovi italiani. Ce lo richiede la demografia. E’ un’urgenza anche dell’economia. E questa, nell’attuale legislatura, mi pare l’unica riforma che ha qualche chance di venir approvata”. Lo dice, in un’intervista a Repubblica, il leader di Azione Carlo Calenda in merito allo ius scholae. Lo ius scholae divide la maggioranza? “Mi pare un fatto positivo. I figli di Berlusconi non vogliono più un partito appiattito sulla destra e si sono sganciati sui diritti. Ciò apre prospettive interessanti”. Per Calenda, “siamo dentro un fatto politico nuovo. La crepa è doppia, perchè riguarda anche l’Autonomia. Forza Italia è radicata soprattutto al Sud, e il Sud si sta ribellando”.

-foto Agenzia Fotogramma –

