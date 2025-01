Bielorussia, Lukashenko rieletto presidente per il settimo mandato

MINSK (BIELORUSSIA) (ITALPRESS) – Aleksandr Lukashenko è stato rieletto presidente della Bielorussia con l’86,8% dei voti. Si tratta del suo settimo mandato. Mercoledì scorso, in una risoluzione, il Parlamento Europeo ha chiesto all’Unione Europea di non riconoscere la legittimità delle elezioni presidenziali in Bielorussia per “le gravi violazioni in corso e di lunga data dei diritti umani e dei principi democratici”.

Con Lukashenko si è congratulato il presidente russo Vladimir Putin.

“Le regolari elezioni presidenziali in Bielorussia si sono concluse in un’atmosfera serena e di lavoro”. Così l’Ambasciata della Repubblica di Belarus in Italia in una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook.

“La Commissione elettorale centrale della Repubblica di Belarus – informa ancora l’Ambasciata bielorussa a Roma – ha accreditato 486 osservatori internazionali provenienti da 52 Paesi per monitorare le elezioni” e “il Presidente in carica della Repubblica di Belarus, Aleksandr Lukashenko, ha vinto le elezioni con 5.136.293 voti, pari a oltre l’86% dei voti espressi”.

La pagina Facebook dell’Ambasciata bielorussa informa ancora che “i leader di diversi Paesi, tra cui Azerbaigian, Cina, Kazakistan, Russia, Tagikistan e Uzbekistan si sono già congratulati con A.Lukashenko per la sua vittoria alle elezioni”.

