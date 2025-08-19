TOP NEWS

Baudo, Amadeus “Sarebbe giustissimo intitolargli Teatro delle Vittorie”

Di

Ago 19, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è l’erede di Baudo, di Costanzo, di Mike Bongiorno, di Raffaella Carrà semplicemente perchè erano unici”. Lo ha detto Amadeus, parlando con i giornalisti all’uscita dalla camera ardente di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie.
“Sarebbe una cosa giustissima, bellissima, Pippo era affezionato a questo teatro” ha affermato il conduttore parlando della possibilità di intitolare il teatro a Baudo. “Chi ha lavorato in questo teatro inevitabilmente lascia un pezzo di cuore. La cosa più importante è che chi ha fatto la televisione come Pippo Baudo venga sempre ricordato, citato e preso ad esempio, non solo nei prossimi giorni ma il più a lungo possibile”.
“E’ difficile fare oggi la televisione di una volta. Non è detto che oggi uno non possa provare a farla. Parlando di Fiorello, è chiaro che Rosario è uno che può fare il varietà, se noi pensiamo al grande varietà della Rai è l’unico nome che, secondo me, può fare questo”.
“Prima dei miei cinque Festival accadde qualcosa che non era mai accaduto – aggiunge Amadeus -. In un ristorante non lontano da qui Pippo Baudo mi chiese di sedermi al suo tavolo: non dimenticherò mai tutti i consigli che mi diede. Mi disse ‘tu devi fare Sanremo, casomai ti venisse chiesto devi fare così’ e mi elencò tutta una serie di cose che da quel giorno ho stampato nella mia mente come comandamenti da osservare: il primo di questi era, non solo su Sanremo bensì sulla televisione in generale, di fare le cose con passione, amore e rispetto per la gente a casa. Il rispetto è fondamentale, al di là dei consigli pratici per mettere in piedi un Festival o qualsiasi altra trasmissione”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Ucraina, Tajani “A Washington passo avanti verso la pace”

Ago 19, 2025
TOP NEWS

Intesa Sanpaolo, donazioni per 60 milioni di euro con “For Funding”

Ago 19, 2025
TOP NEWS

Piantedosi “Su uso del taser polemiche pretestuose”

Ago 19, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Tg Sport – 19/8/2025

Ago 19, 2025
IN EVIDENZA

Gaza, dalla Difesa italiana oltre 100 tonnellate di aiuti umanitari

Ago 19, 2025
IN EVIDENZA

Ucraina, ministero Esteri Cina “Pechino è imparziale e promuove pace”

Ago 19, 2025
IN EVIDENZA

Cina, nei primi 7 mesi del 2025 accelera il trasporto merci su rotaia

Ago 19, 2025