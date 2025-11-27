TOP NEWS

Atreju, Meloni “Disponibile a confronto unico con Schlein e Conte”

Di

Nov 27, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l’invito di Fratelli d’Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente. Sono quindi pronta a confrontarmi con l’opposizione. Ma ritengo che al confronto debba partecipare anche Giuseppe Conte. Per due ragioni: la prima è che Giuseppe Conte, a differenza di Elly Schlein, anche negli anni passati è venuto ad Atreju senza imporre alcun vincolo. Lo ha fatto anche da Presidente del Consiglio. La seconda è che non spetta a me stabilire chi debba essere il leader dell’opposizione, quando il campo avverso non ne ha ancora scelto uno. Da parte mia, quindi, sono disponibile a un confronto unico con entrambi”. Così su Facebook il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Ministero Esteri Cina “Pronti a rafforzare cooperazione economica con UE”

Nov 27, 2025
TOP NEWS

Agli Stati Generali dell’Export il commercio che crea la pace

Nov 27, 2025
TOP NEWS

Segretario IMO “Cina ha ruolo importante nella cooperazione marittima globale”

Nov 27, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Atreju, Meloni “Disponibile a confronto unico con Schlein e Conte”

Nov 27, 2025
TOP NEWS

Ministero Esteri Cina “Pronti a rafforzare cooperazione economica con UE”

Nov 27, 2025
TOP NEWS

Agli Stati Generali dell’Export il commercio che crea la pace

Nov 27, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 28 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 27, 2025 Raimondo Bovone