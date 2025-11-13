TOP NEWS

Atp Finals, Sinner batte Zverev e va in semifinale

Di

Nov 13, 2025

TORINO (ITALPRESS) – Jannik Sinner concede il bis, batte Alexander Zverev e si assicura un posto in semifinale alle Atp Finals in corso alla Inalpi Arena di Torino con la certezza di chiudere in testa il gruppo Borg. Il numero 2 del mondo, dopo il successo all’esordio su Felix Auger-Aliassime, si conferma la bestia nera del tedesco (quinto successo di fila negli scontri diretti, il quarto stagionale dopo le finali di Melbourne e Vienna e la semifinale del Masters 1000 di Parigi): 6-4 6-3 dopo un’ora e 37 minuti di gioco. “E’ stata una partita molto difficile, ho servito molto bene nei punti importanti – l’analisi di Sinner nell’intervista a caldo – Io e Alexander ci conosciamo molto bene, abbiamo cambiato tutti e due un pò la tattica oggi. Lui ha giocato molto bene da fondo campo. Non ci sono stati tanti scambi, non è stato lo stesso livello visto ieri sera con Musetti. Sono molto contento, vediamo come va la prossima”. E sulle variazioni del suo gioco, l’azzurro ha aggiunto: “C’è ovviamente tanto lavoro dietro, nel nostro sport è importante la confidenza, dipende da come arrivi all’evento. Ultimamente ho giocato bene. Stiamo cercando di andare il più lontano possibile e di giocare nel modo giusto”. Il 24enne altoatesino tornerà in campo venerdì per l’ultimo match della fase a gironi, opposto a Ben Shelton: lo statunitense, che oggi è stato sconfitto da Felix Auger-Aliassime, è di fatto eliminato (il canadese si giocherà con Zverev l’altro posto in semifinale) ma Sinner non può permettersi passi falsi visto che si sta giocando a distanza con Alcaraz il numero 1 del ranking.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Mattarella “Astensione preoccupa, non accontentarsi di una democrazia a bassa intensità”

Nov 12, 2025
TOP NEWS

Gattuso elogia la sua Italia e avvisa “Non ci sono gare facili”

Nov 12, 2025
TOP NEWS

Vanoli si presenta “Ho accettato la sfida Fiorentina senza paura”

Nov 12, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Atp Finals, Sinner batte Zverev e va in semifinale

Nov 13, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 13 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 12, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Mattarella “Astensione preoccupa, non accontentarsi di una democrazia a bassa intensità”

Nov 12, 2025
TOP NEWS

Gattuso elogia la sua Italia e avvisa “Non ci sono gare facili”

Nov 12, 2025