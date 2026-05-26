TOP NEWS

ASL Roma 1 e Fondazione Relazionesimo, accordo per il nuovo Servizio Oncologia

Di

Mag 26, 2026

ROMA (ITALPRESS) – L’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e la Fondazione Relazionèsimo ETS hanno firmato una convenzione triennale che avvia il progetto “Relazioni di cura: Arte, Interiorità e Umanità” per il nuovo Servizio Oncologia e la ristrutturazione del DH Oncoematologico dell’Ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma. L’accordo è stato sottoscritto oggi dal Direttore Generale dell’ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle, e dalla Presidente della Fondazione, Ketty Panni. Presenti come relatori, moderati dal giornalista Marco Dotti, anche Luca Cipriani, Presidente SIGOT e Direttore Dipartimento delle Specialità Mediche ASL Roma 1, e Ombretta Zulian, Co-fondatrice della Fondazione Relazionèsimo ETS.
Nello specifico, la convenzione prevede la costituzione di un Tavolo sperimentale di studio e lavoro per migliorare la degenza dei pazienti contestualmente alla progettazione del nuovo Servizio Oncologia. In tale ambito, il contributo della Fondazione si esplica concretamente attraverso apporti culturali, metodologici e scientifici, in particolare finalizzati alla qualità dell’ambiente di cura (con azioni che migliorino orientamento, leggibilità, percezione del tempo, comfort, calma, tutela della privacy), all’integrazione negli spazi di elementi artistici e di pratiche espressive a bassa soglia (prive di finalità terapeutiche e distinte dalle attività sanitarie e dalle artiterapie strutturate) e alla valorizzazione della dimensione relazionale dell’esperienza di cura.
L’apporto culturale è duplice. Da una parte le neuroscienze e la neuroestetica, che mostrano come la percezione degli ambienti incida sul benessere e sulla risposta emotiva di chi vi transita; dall’altra l’umanesimo e la cornice e i valori della relazione elaborati dalla Fondazione, che pongono la qualità delle relazioni al centro di ogni progetto educativo, culturale e di cura.
“Questo accordo rappresenta un passo fondamentale nel percorso di modernizzazione e umanizzazione delle nostre strutture sanitarie. Con il nuovo Servizio Oncologia non vogliamo solo offrire l’eccellenza clinica e tecnologica, ma anche un ambiente che accolga il paziente nella sua interezza – afferma Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale dell’ASL Roma 1 -. La collaborazione con la Fondazione Relazionèsimo ci permette di unire le evidenze scientifiche delle neuroscienze all’attenzione per il benessere emotivo e relazionale, trasformando i luoghi di degenza in veri e propri spazi di supporto alla cura. Integrare l’arte, il comfort e la cura dello spazio significa rimettere la persona, e non solo la malattia, al centro del nostro sistema sanitario ed accogliere e intercettare il bisogno prima dell’insorgenza di possibili sintomi, proprio nel solco del grande lavoro che sta portando avanti la Regione Lazio, valorizzando la dignità, le emozioni e le specifiche necessità dei pazienti”.
“Lavoriamo da anni sull’idea che la relazione sia una risorsa concreta, non un’astrazione. Portare arte, bellezza e attenzione relazionale in un contesto oncologico significa riconoscere che il modo in cui un ambiente si presenta a chi vi entra contribuisce alla qualità della cura”, sottolinea Ketty Panni, Presidente della Fondazione Relazionèsimo ETS.
La convenzione ha durata triennale dalla data della sottoscrizione digitale ed è rinnovabile previo accordo scritto delle Parti. Le attività operative saranno definite in Protocolli Operativi dedicati.

– foto ufficio stampa ASL Roma 1 –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

La grande ippica all’Ippodromo Snai San Siro: corse, eventi e intrattenimento

Mag 26, 2026
TOP NEWS

Vingegaard cala il poker, vince la 16^ tappa e consolida la maglia rosa

Mag 26, 2026
TOP NEWS

Bucarest, l’eccellenza agroalimentare italiana al Salone “Gustul Italiei”

Mag 26, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

La grande ippica all’Ippodromo Snai San Siro: corse, eventi e intrattenimento

Mag 26, 2026
TOP NEWS

Vingegaard cala il poker, vince la 16^ tappa e consolida la maglia rosa

Mag 26, 2026
TOP NEWS

Bucarest, l’eccellenza agroalimentare italiana al Salone “Gustul Italiei”

Mag 26, 2026
TOP NEWS

ASL Roma 1 e Fondazione Relazionesimo, accordo per il nuovo Servizio Oncologia

Mag 26, 2026