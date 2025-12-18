TOP NEWS

AQP tra le prime realtà industriali per solidità e performance gestionale

Dic 18, 2025

BARI (ITALPRESS) – Acquedotto Pugliese si conferma tra le realtà più virtuose del panorama imprenditoriale italiano, distinguendosi per solidità finanziaria, qualità della gestione e capacità di innovazione. Ad attestarlo il riconoscimento conferito all’azienda nel corso della 67^ edizione del Premio Industria Felix / L’Italia che compete, manifestazione nazionale che valorizza – sulla base di un’indagine condotta da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved – le imprese capaci di garantire affidabilità, continuità organizzativa e modelli industriali di successo. A ritirare il premio – riferito alle performance di bilancio del 2023 – presso la Borsa di Milano, è stata Camilla Antola, Responsabile Area Contabilità e Bilanci di AQP.
“Il traguardo – spiega una nota – conferma la validità del modello gestionale di Acquedotto Pugliese, che da oltre un secolo assicura un servizio essenziale alle comunità attraverso un sistema idrico integrato unico per complessità, estensione e rilevanza strategica. L’azienda oggi è impegnata in un percorso di innovazione tecnologica che comprende la digitalizzazione delle reti con sistemi avanzati di monitoraggio e controllo, l’installazione di smart meter e l’evoluzione della control room, il “cervello digitale” che governa l’intera infrastruttura. A tutto ciò si affianca un ampio programma di sostenibilità ambientale e transizione energetica, con interventi mirati alla depurazione e al riuso dell’acqua affinata, alla produzione da fonti rinnovabili e all’efficientamento degli impianti”.
“L’attenzione alla qualità del servizio si accompagna a un forte investimento sulle persone, considerate un asset strategico e coinvolte in percorsi di crescita, formazione e valorizzazione. Un impegno valorizzato, lo scorso ottobre, dall’affermazione di Acquedotto Pugliese nella prima edizione nazionale del Premio Industria Felix ESG / L’Italia sostenibile che compete”, conclude la nota di AQP.

– foto ufficio stampa Acquedotto Pugliese –
(ITALPRESS).

