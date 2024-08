Aon acquisisce Methis LAB e si rafforza nella cessione del quinto

MILANO (ITALPRESS) – Aon, azienda leader nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa e nella consulenza per la gestione dei rischi, mette a segno una nuova acquisizione nel mercato italiano, integrando i suoi servizi nell’ambito della Cessione del Quinto. E’ stata, infatti, perfezionata l’acquisizione del 100% di Methis LAB S.p.A., broker assicurativo con sede a Milano specializzato in questo segmento di business.

L’operazione si inserisce in un generale contesto di crescita della cessione del quinto negli ultimi anni, e consentirà ad Aon di espandersi per linee esterne e ampliare la propria offerta di soluzioni per meglio rispondere alle evoluzioni del mercato delle Financial Institutions e delle relative normative.

La cessione del quinto dello stipendio o della pensione, ovvero il finanziamento fino a 10 anni verso dipendenti pubblici, privati o pensionati, richiede per legge l’accompagnamento di una copertura assicurativa rischio perdita del lavoro o morte. In particolare, si tratta di una forma di prestito personale a tasso d’interesse fisso, il cui rimborso avviene attraverso la trattenuta mensile di massimo un quinto dello stipendio o della pensione.

Methis LAB S.p.A. opera su questo mercato di nicchia da più di vent’anni e possiede una piattaforma di proprietà, Quinto HUB, che insieme all’expertise e alle competenze specifiche delle sue risorse, permetterà ad Aon di posizionarsi come operatore di livello nell’offerta di questo servizio, integrandolo con soluzioni riassicurative e traendo vantaggio da una gestione più strutturata e da una forte presenza sul mercato italiano delle Financial Institutions.

“Siamo convinti che grazie al contributo di Methis LAB potremo ampliare l’attuale business in Italia delle coperture della Cessione del Quinto ed essere ancora più competitivi sul fronte dei servizi offerti a Banche e altre Istituzioni Finanziarie. Il settore, molto sofisticato dal punto di vista delle conoscenze e delle coperture assicurative, implica un impegno importante per poterlo sviluppare e grazie a questa operazione saremo in grado di differenziarci ancora una volta come broker a 360°”, ha commentato Andrea Parisi, CEO Italy and Eastern Mediterranean di Aon.

“La mission di Aon Reinsurance è quella di supportare le compagnie assicurative favorendo il loro accesso al mercato dei capitali e alla capacità riassicurativa tradizionale. Il prodotto assicurativo che si accompagna alla Cessione del Quinto, una peculiarità tutta italiana, rappresenta uno di quei casi in cui il supporto del mondo riassicurativo è cruciale, sia a livello di capacità che di know-how per la costruzione del prodotto. Per questo sono certo che l’acquisizione di Methis LAB offrirà nuove e importanti opportunità e porterà valore aggiunto ai nostri clienti, in un mercato in costante crescita ed evoluzione”, ha affermato Pietro Toffanello, CEO di Aon Reinsurance Italia.

“Methis è una Società che ha puntato moltissimo sulla specializzazione delle sue risorse e sulla tecnologia”, ha dichiarato Daniela Ferrarese, Socia e Amministratore Unico di Methis LAB. “La forza di questa azienda – aggiunge – risiede, infatti, nelle competenze specifiche dei suoi team specializzati nella cessione del quinto. Insieme abbiamo sviluppato Quinto HUB, il primo e unico software gestionale dedicato al mercato assicurativo della cessione del quinto, che consente di gestire in modo semplice e sicuro tutti i processi, offrendo un’ampia personalizzazione. All’innovazione si accompagna un’esperienza ventennale sul campo, che ha permesso a Methis LAB di diventare un’eccellenza e un punto di riferimento in questo settore. Aon è risultata essere per noi il partner naturale, e grazie a questa sinergia offriremo ai nostri clienti soluzioni innovative e ad alto valore aggiunto nella cessione del quinto”.

Nell’operazione di acquisizione Aon è stata assistita dallo Studio Legale Bonelli Erede, unitamente al team Legal In House di Aon guidato da Conny Mastroieni, dalla società di revisione KPMG e da Maddalena Ferrari dello Studio Notarile Ferrari Guasti; Methis LAB S.p.A. dallo Studio CastaldiPartners.

