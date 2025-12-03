ANVUR-EAEVE: un’intesa per la valutazione della qualità in Medicina Veterinaria

ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e la European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) hanno firmato oggi a Roma un Protocollo d’intesa volto a promuovere le attività di valutazione della formazione in Medicina Veterinaria e l’assicurazione della qualità dei corsi di laurea offerti dalle università italiane in tale ambito.

L’accordo è stato siglato dal Presidente ANVUR, Antonio Felice Uricchio, e dalla Presidente EAEVE, Petra Winter.

Il Protocollo mira a coordinare e rendere più efficienti i processi valutativi, anche attraverso la possibilità di introdurre visite congiunte presso le sedi universitarie. Tale approccio favorirà l’integrazione tra il quadro normativo nazionale ed europeo per lo sviluppo dei Veterinary Education Establishments (VEEs).

L’accordo si inserisce nel quadro più ampio dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (EHEA), nel quale entrambe le parti operano come membri a pieno titolo della European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) e come organizzazioni registrate nello European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).

L’iniziativa rappresenta un passo significativo nel consolidare il percorso di internazionalizzazione dell’ANVUR.

A seguito della sottoscrizione del Protocollo, l’ANVUR ha tenuto un webinar informativo rivolto agli atenei italiani che offrono percorsi di formazione veterinaria. Durante l’incontro sono intervenuti Alessio Ancaiani, dirigente dell’Area Valutazione delle Istituzioni della Formazione Superiore, e Simone Via, responsabile dell’Unità Internazionalizzazione. I relatori hanno illustrato le finalità strategiche dell’intesa e le prospettive di sviluppo della cooperazione, evidenziando i benefici attesi per le università e per la qualità complessiva dei percorsi formativi in Medicina Veterinaria.

