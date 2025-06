Ancelotti debutta con un pari “Che emozione la mia prima col Brasile”

ROMA (ITALPRESS) – Carlo Ancelotti debutta con un pareggio sulla panchina del Brasile. In un match valido per la 15esima giornata qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026, la Selecao non va oltre lo 0-0 all’Estadio Banco Pichincha di Guayaquil, in casa dell’Ecuador. Solo panchina per gli “italiani” Carlos Augusto (Inter) e Ederson (Atalanta). “E’ stata un’ottima partita in difesa, credo che la squadra abbia avuto l’atteggiamento giusto – ha commentato a fine gara Ancelotti – Abbiamo mantenuto una buona organizzazione e, a tratti, una buona pressione offensiva. In difesa, penso che abbiamo giocato molto bene. Non abbiamo concesso praticamente nulla. Questo è il lato positivo”. “Avremmo potuto fare meglio con la palla, con uno stile di gioco più fluido, ma penso che nel complesso sia stato un buon pareggio – ha aggiunto il ct italiano della Selecao, ex mister di Milan, Juventus e Real Madrid – Ce ne andiamo soddisfatti e fiduciosi per il futuro”. Per quanto riguarda la sua prima da allenatore dei verdeoro, “è stato emozionante. E’ stata una partita davvero speciale, la mia prima da allenatore del Brasile. Considerando che sono stato in panchina per oltre 1.800 partite, è stato comunque qualcosa di speciale”. Con il pass già ottenuto, i campioni in carica dell’Argentina vincono 1-0 in Cile grazie ad una rete realizzata dall’attaccante dell’Atletico Madrid Julian Alvarez al 16′. Titolare Nico Paz (Como) in mezzo al campo, spettatore dalla panchina il capitano dell’Inter Lautaro Martinez. Uruguay sconfitto 2-0 in Paraguay: gol di Galarz (13′) e Enciso (81′) su rigore. Il difensore del Napoli Mathias Olivera nell’undici ospite titolare. In classifica comanda la già qualificata Argentina con 34 punti, seguono Ecuador (penalizzata di 3) e Paraguay a 24, Brasile a 22, Uruguay a 21 e Colombia a 26; settimo il Venezuela a 15 ma con una partita in meno, così come la Bolivia, ottava a 14. Qualificazione diretta per le prime sei, la settima ai play-off.

