TOP NEWS

Allegri “Leao out, corsa Champions difficile, Verona squadra scorbutica”

Di

Dic 27, 2025

MILANO (ITALPRESS) – “I tifosi sono sempre stati molto presenti che siano attesi 73 mila persone è una bella cosa”. Così Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Verona, in programma domani alle 12.30 a San Siro.

“Loro sono una squadra scorbutica e dobbiamo fare una partita ordinata migliorando la fase difensiva che nelle ultime gare è un po’ venuta a mancare”, ha detto l’allenatore rossonero. Sull’infermeria: “Leao ha un fastidio che non gli consente di scattare, Nkunku potrà essere utile già domani, ha grande tecnica e sono molto fiducioso perchè è in un ambiente che aspetta che lui faccia gol, deve continuare a lavorare come sta lavorando – ha sottolineato Allegri -. Fullkrug è contento di essere qui ed è molto volenteroso, dal 2 gennaio sarà a disposizione. Ha caratteristiche che in squadra non abbiamo. E’ indietro di condizione e ha bisogno di lavorare. Gabbia, invece, è fuori e vedremo se ci sarà col Cagliari, sennò rientrerà con in Genoa. Mentre Gimenez sta facendo rieducazione alla caviglia”.

Sulla corsa per i primi quattro posti: “E’ una cosa molto difficile arrivarci. E’ importante stare a marzo dentro le prime quattro, o comunque restare attaccati. Da qui ad adesso avremo nove partite, di cui solo tre in casa. Sono due mesi importanti e dobbiamo restare nel gruppo di testa”.

Tra i temi analizzati anche quello legato ai centrocampisti: “Jashari viene da un infortunio, Fofana sta bene ed è molto importante e può fare ancora di più. Ricci sul mercato? Non si muove, è un giocatore affidabile e un ragazzo intelligente, sono molto contento e quando ha giocato ha sempre fatto molto bene. Non c’è possibilità che lasci il Milan”. E ancora: Saelemaekers è cresciuto molto e può farlo ancora. Rabiot ha grande esperienza internazionale, dopo l’infortunio sta crescendo. Loftus-Cheek? E’ un giocatore importante per noi. Nei prossimi mesi ci sarà bisogno di tutti, dobbiamo avere l’obiettivo chiaro di giocare la Champions. Arrivare nelle prime quattro è complicato, come ha detto oggi Capello – ha concluso Allegri -. Per arrivarci dobbiamo fare più punti possibili”.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Cina, approvata modifica della legge sull’aviazione civile

Dic 27, 2025
TOP NEWS

Parma-Fiorentina 1-0, Sorensen decide lo scontro salvezza del Tardini

Dic 27, 2025
TOP NEWS

Chivu “Mai semplice affrontare l’Atalanta, dovremo essere coraggiosi”

Dic 27, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, approvata modifica della legge sull’aviazione civile

Dic 27, 2025
TOP NEWS

Parma-Fiorentina 1-0, Sorensen decide lo scontro salvezza del Tardini

Dic 27, 2025
TOP NEWS

Allegri “Leao out, corsa Champions difficile, Verona squadra scorbutica”

Dic 27, 2025
TOP NEWS

Chivu “Mai semplice affrontare l’Atalanta, dovremo essere coraggiosi”

Dic 27, 2025