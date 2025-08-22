Acosta 1° nelle Practice in Ungheria, Bagnaia in Q1

BALATON (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Pedro Acosta (Ktm) ha fatto registrare il miglior tempo nelle Practice del Gran Premio di Ungheria, lungo il circuito del Balaton Park, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. 1’37″061 il tempo del pilota spagnolo, che accede direttamente alle Q2 del sabato assieme ai connazionali Marc Marquez (Ducati), Alex Marquez (Ducati Gresini) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini).

Dentro anche, a sorpresa, le due Honda di Luca Marini e Joan Mir e le due Ktm Tech3 di Enea Bastianini e Pol Espargaro. In difficoltà Francesco Bagnaia (Ducati), che mette insieme il 14° crono e che dovrà passare dal Q1. In Q1 col torinese pure le Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio.

