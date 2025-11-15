Accordo tra Fiv e Assonautica per un Osservatorio nazionale sulla Vela

ROMA (ITALPRESS) – La Federazione italiana Vela e l’Assonautica Italiana – l’Associazione nazionale per lo sviluppo dell’economia

del mare di Unioncamere per sviluppare progetti comuni su sport,

formazione e dati dell’economia del mare – hanno siglato presso la sede del Coni un’intesa triennale. L’alleanza tra FIV e

Assonautica segna l’inizio di una collaborazione stabile orientata alla valorizzazione del legame tra attività sportiva, economia del mare e tutela ambientale. L’intesa prevede la realizzazione di iniziative comuni su tutto il territorio nazionale e la creazione di un Osservatorio Nazionale Sport Vela.

Le due organizzazioni svilupperanno insieme programmi formativi, eventi, progetti culturali e attività di sensibilizzazione, anche in connessione con il Blue Forum Italia Network e con le attività legate all’Americàs Cup, per promuovere la vela come sport e come componente strategica dell’economia marittima italiana. Il cuore dell’intesa è la creazione di un Osservatorio Nazionale Sport Vela, che raccoglierà e analizzerà dati su partecipazione, ricadute economiche e impatto territoriale dell’attività velica, fornendo strumenti utili a istituzioni e operatori.

La Federazione Italiana Vela metterà a disposizione la propria

rete di circoli e associazioni per raccogliere dati su regate,

attività non competitive. La collaborazione punta anche a

valorizzare la vela da diporto, settore chiave del turismo

marittimo nazionale e parte essenziale del sistema sportivo e

produttivo del mare. “Con questo accordo dimostriamo che fare

sistema è possibile: il mare diventa una piattaforma condivisa di

opportunità, crescita e formazione” il commento di Giovanni

Acampora, Presidente di Assonautica Italiana. “L’Italia è una

potenza marittima se unisce gli attori pubblici e privati in

un’unica visione di sviluppo. Ringrazio il Presidente Ettorre,

perchè insieme alla Federazione Italiana Vela uniamo le forze per

rendere il mare un bene accessibile, sostenibile e generativo di

valore, costruendo una collaborazione stabile che rafforzi la

cultura del mare e la competitività del Paese”.

“Questo accordo rafforza il ruolo della vela come leva di sviluppo sociale ed economico per il Paese” ha dichiarato Francesco Ettorre, Presidente della Federazione Italiana Vela.

“La collaborazione con Assonautica ci permetterà di unire sport,

formazione e conoscenza del mare in un’unica visione condivisa.

Ringrazio il Presidente di Assonautica Acampora che come noi ha

creduto in questo progetto”.

