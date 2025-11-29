TOP NEWS

A dicembre su Tivusat Morricone, Ravel, Wagner fino al grande jazz di Corea

Nov 29, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Su Mezzo (al canale 49 della piattaforma satellitare gratuita di Tivusat) un mese di musica lirica, classica e jazz straordinarie. Dal barocco al XX secolo, il repertorio lirico francese è ricco di tesori, il romantico Romèo et Juliette di Charles Gounod o l’irruente L’Heure espagnole di Ravel. In calendario nello spazio di soli otto giorni tre opere del Maestro di Bayreuth: L’oro del Reno, La Valchiriae Tristano e Isotta, in interpretazioni di orchestre del calibro della Philharmonia Zurich e della Rotterdam Philharmonic. Poi sarà la volta di musica da film di John Williams e di Ennio Morricone – Gli intoccabili, C’era una volta in America, Nuovo Cinema Paradiso, Il buono, il brutto e il cattivo, C’era una volta il West per citare qualche capolavoro del Maestro – La Sinfonia Alpina di Strauss sarà commentata dallo scalatore Reinhold Messner – Nel jazz Chick Corea rimane un artista indefinibile e potremo assistere a un suo concerto per solo pianoforte. Il jazz di Mezzo chiude con un incontro al vertice: Friedrich Gulda e Herbie Hancock e poi il duo diventa un trio con Joe Zawinul.
Rameau, Les Fètes d’Hèbè, mercoledì 17, ore 20:30, Gounod, Romèo et Juliette, sabato 27, ore 20:30, Ravel, L’Heure espagnole & L’Enfant et les sortilèges, lunedì 29, ore 20:30, Wagner, Das Rheingold, mercoledì 3, ore 20:30, Wagner, Die Walkùre, giovedì 4, ore 16:20, Wagner, Tristan und Isolde, sabato 10, ore 20:30,
Fantasymphony, A Concert of Magic and Fire, Friday 12, ore 20:30,
Ennio Morricone conducts Morricone, venerdì 26, ore 20:30,
Strauss, An Alpine Symphony, venerdì 5, ore 20:30, Chick Corea Piano Solo, giovedì 4, ore 21:25, Gulda, Hancock, Zawinul in Salzburg, giovedì 18, ore 20:30, Gulda, Hancock, Piano Solo & Duet, giovedì 18 ore 22:05.
-news in collaborazione con Tivusat-
-foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

