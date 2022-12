Si gioca domenica 11 dicembre alle 14.30 allo stadio ‘Dal Molin’.

Inizia una storia nuova con un altro avversario per la Juventus Next Gen: ecco l’Arzignano Valchiampo, formazione vicentina che solo da qualche anno si è affacciata nel professionismo, ma ha sempre praticato il girone B senza incrociare mai i baby-bianconeri, dall’inizio della loro storia impegnati nel girone A. Per i ragazzi di Massimo Brambilla un’occasione per fare il ‘pieno’ settimanale (3 su 3) dopo la qualificazione alla semi di Coppa.

IN CLASSIFICA

JUVENTUS NEXT GEN – E’ all’ 8° posto con 26 punti (7 vinte, 5 pari, 5 perse, gol 23-19) ed è reduce da una settimana super : 1-0 al Sangiuliano City in campionato e 2-1 in trasferta al Padova in Coppa Italia, con passaggio in semifinale. L’ultimo modulo utilizzato da Brambilla è il 4-2-3-1 . Migliori marcatori Iocolano, Iling, Compagnon (3).

ARZIGNANO VALCHIAMPO – E' al 12° posto (pari con Pergolettese) con 22 punti (5 vinte, 7 pari, 5 perse, gol 19-18), arriva dall'1-3 di Novara e nelle ultime 3 ha fatto 1 punto. Il tecnico Giuseppe Bianchini (45) gioca sempre col 4-3-1-2. Migliori marcatori Parigi (4), Fyda (3). Squalificato Bonetto.

I PRECEDENTI

Nessuno.

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Gianluca Renzi (PU)

Assistenti: Roberto D’Ascanio (RM2) / Ilario Montanelli (LC)

4° ufficiale: Stefano Peletti (Crema)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Uno solo, con l’Arzignano: Adriese-Ar 1-2 (17 dic ’21). Il sig. Renzi, esordiente in C, ha diretto 5 gare di categorìa e non ha mai arbitrato la Juve.