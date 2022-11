Si gioca domenica 6 novembre alle 14.30 allo stadio ‘Moccagatta’.

La Juve NG di Brambilla arriva carica di entusiasmo dopo il travolgente successo di mercoledì in Coppa (5-2 a Salò) ma con un po’ di stanchezza in più, mentre il Novara di Cevoli è totalmente concentrato sul campionato e sulla promozione da raggiungere, senza l’impegno della Coppa Italia (eliminato al 1° turno dall’Alessandria).

CLASSIFICA – I bianconeri sono al 14° posto con 13 punti (3 vinte, 4 pari, 4 perse, gol 15-14) e in campionato arrivano da 4 punti nelle ultime 2. L’ultimo modulo visto in campionato è il ‘rombo’ mentre in coppa ha funzionato il 4-2-3-1. Migliori marcatori Iling (3), Pecorino, Besaggio, Cudrig (2)

Gli azzurri dividono il 2° posto col Pordenone a quota 20 (6 vinte, 2 pari, 3 perse, gol 17-12) e hanno vinto le ultime 2. Il modulo è sempre lo stesso, 4-3-3, mentre l’unica variante fu il 3-5-2 visto al ‘Moccagatta’ coi grigi in coppa. Migliori marcatori Galuppini, Tavernelli (3), Rocca, Bortolussi, Gonzàlez (2).

I PRECEDENTI

Sono 6 : 4 pareggi, 1 vittoria a testa, gol 8-7 Novara. In 6 gare 6 espulsi.

: 4 pareggi, 1 vittoria a testa, gol 8-7 Novara. In 6 gare 6 espulsi. Nel ’18-’19 – 2 pareggi a Novara 1-1 (1′ Cacìa, 18′ Bunino rig.) e ad Alessandria 1-1 (43′ Kastanos, 66′ Cacìa rig.).

– 2 pareggi a Novara (1′ Cacìa, 18′ Bunino rig.) e ad Alessandria (43′ Kastanos, 66′ Cacìa rig.). Nel ’19-’20 – vittoria novarese in casa 2-0 (57′ Gonzalez, 64′ Collodel) e pari al ‘Mocca’ 2-2 (48′ Collodel, 65′ Gonzalez, 79′ Olivieri, 90′ Del Sole rig.).

– vittoria novarese in casa (57′ Gonzalez, 64′ Collodel) e pari al ‘Mocca’ (48′ Collodel, 65′ Gonzalez, 79′ Olivieri, 90′ Del Sole rig.). Nel ’20-’21 – al ‘Piola’ fu 1-1 (22′ Marqués rig., 36′ Lanini), al ‘Mocca’ successo JU23 2-1 (24′ Brighenti, 40′ Zunno, 92′ Aké) .

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Marco Emmanuele (PI)

Assistenti: Giuseppe Centrone (Molfetta) / Francesco Collu (OR)

4° ufficiale: Saverio Esposito (Ercolano)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 5, di cui 4 con i bianconeri – JU23-Pergolettese 2-0 (C.It., 4 ago ’19), Albinoleffe-JU23 0-3 (13 feb ’21), Mantova-JU23 0-1 (3 ott ’21), Lecco-JU23 2-1 (16 mar ’22). // NO-Como 2-1 (10 nov. ’19). Il sig. Emmanuele è al 4° anno di serie C: con lui nessuna delle due squadre ha mai pareggiato.