E’ un momento negativo per la Juventus Next Gen, sconfitta 2-0 ieri sera a Vicenza nel recupero della quinta giornata (sosta nazionali). Troppo netto il divario emerso fra le due squadre, con i veneti dominanti e superiori sotto ogni profilo, bravi a costruire molte palle-gol, alcune delle quali parate da Garofani o respinte sulla riga di porta. In verità i giovani bianconeri hanno reagito creando qualche pericolo in attacco, ma non hanno mai dato la sensazione di poter rimontare. A decidere la gara la doppietta dell’italo argentino Franco Ferrari, a segno con il destro al 25′ (difesa juventina schierata ma ferma) e di testa su corner al 69′.

In classifica il Vicenza sale a quota 11 punti e con l’8° posto è dentro la zona playoff, mentre la Juventus Next Gen resta in zona playout con i suoi 6 punti (16^) e con l’unica vittoria di campionato alla prima giornata.