A questa fase degli ottavi di finale partecipano le 16 vincitrici del 2° turno che si sfidano in gara unica con supplementari e rigori.

Chi passerà il turno accederà ai quarti di finale che si giocheranno il 7 dicembre, ancora in gara unica, dove le sfide saranno stabilite dal sorteggio integrale senza più tenere conto dei 4 gruppi geografici di provenienza.

LE PARTITE

SANGIULIANO CITY-JUVENTUS NEXT GEN (martedì 19.30) – stadio ‘Ferruccio’

Milanesi al 14° posto nel girone A con 17 punti, contro l’8° dei torinesi a quota 19 nello stesso gruppo. La squadra di Andrea Ciceri arriva dall’1-1 sul campo dell’Albinoleffe, mentre in coppa ha battuto in trasferta la Pergolettese (3-1) e il Piacenza (6-4 dopo i rigori).

I giovani bianconeri di Massimo Brambilla, reduci dall’1-0 sulla Pro Vercelli (3^ vittoria nelle ultime 4), in coppa hanno superato fuori casa Lecco (3-1) e Feralpisalò (5-2).

Arbitro Samuele Andreano (PO); assistenti Francesco Romano (IS) / Francesco Picciche’ (TP); IV ufficiale Edoardo Gianquinto (PR).

ALESSANDRIA-RENATE ( mercoledì 14.30 ) – stadio ‘Moccagatta’

Ancora una sfida con un avversario del girone A: i lombardi di Andrea Dossena sono al 2° posto con 24 punti, arrivano dall’1-1 di Trieste (12° risultato utile di fila) e in coppa hanno battuto Pro Sesto (3-1) e Mantova (9-8 ai rigori).

I giovani grigi di Fabio Rebuffi, quintultimi nel girone B a quota 12, hanno chiuso 0-0 l’ultima gara di Fermo e in coppa hanno eliminato Novara (2-1) e Pro Patria (2-1 ai supplementari).

Arbitro Giuseppe Mucera (PA); assistenti Matteo Paggiola (Legnago) / Emanuele Renzullo (Torre del Greco); IV ufficiale Michele Delrio (RE).