Pogacar fa poker al Tour e blinda la maglia gialla

ISOLA (FRANCIA) (ITALPRESS) – Poker di vittorie e una maglia gialla sempre più blindata. Tadej Pogacar, già primo a Valloire, Soulan Pla d’Adet e Plateau de Beille, vince per distacco anche la 19esima e terz’ultima tappa del Tour de France 2024, la Embrun-Isola 2000 di 144,6 chilometri. Al termine di una giornata che comprendeva Col de Vars, Cime de la Bonette e la salita conclusiva verso Isola 2000, il 25enne fuoriclasse sloveno dell’Uae Team Emirates ha preceduto di 21″ lo statunitense Matteo Jorgensen (Team Visma) e di 40″ il britannico Simon Yates (Team Jayco AlUla), rispettivamente secondo e terzo. Quarto, a 1’11”, l’ecuadoriano Richard Carapaz (Ef Education-EasyPost), che veste la maglia a pois di leader degli scalatori; quinto e sesto, a 1’42” da Pogacar, il belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ed il danese e bi-campione uscente Jonas Vingegaard (Team Visma). L’azzurro Giulio Ciccone (Lidl-Trek) perde due posizioni nella generale ed è decimo a 22’46” da Pogacar. Domani la 19esima e penultima frazione con arrivo ancora in quota, la Nizza-Col de la Couillole di 132,8 chilometri con ben quattro Gpm e alcun tratto in pianura, mentre domenica ultimo appuntamento con la cronometro individuale di 33,7 chilometri con partenza da Montecarlo e arrivo a Nizza.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).