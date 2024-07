Paltrinieri bronzo olimpico negli 800 sl

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Gregorio Paltrinieri ha vinto il

bronzo negli 800 sl alle Olimpiadi di Parigi. L’azzurro alza i giri del motore gradualmente e inizia la progressione a metà gara, ma quando sembrava inarrestabile e lanciato verso la medaglia d’oro, arriva la rimonta dalle retrovie che lo fa scivolare sul gradino più basso del podio. Lo sprint negli ultimi 50 metri vale il titolo con record olimpico all’irlandese Daniel Wiffen (7’38″19). Argento per l’americano Bobby Finke (7’38″75), mentre è solo settimo l’altro azzurro Luca De Tullio (7’46″16).

“Sì, oggi strategia nuova. In genere ero quello che apriva più veloce ma con questi competitor non posso farlo più più. Una gara nuova per me: mi sono frenato all’inizio. Sono contento della medaglia” le prime parole di Paltrinieri. “Era la prima gara per me e subito medaglia. Ho provato sti 800 ed è incredibile che sia andata così bene. Dedicata alla mia ragazza, alla mia famiglia, al mio allenatore e ai ragazzi con i quali mi alleno”, ha aggiunto SuperGreg.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).