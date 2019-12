Due holter all’Infantile di Alessandria grazie al Lions di Valenza

Mario Ordazzo, presidente del Lions Club di Valenza, era visibilmente emozionato alla cerimonia pre-natalizia di consegna degli Holter Ecg donati a Cardiologia pediatrica del ‘”Cesare Arrigo”. “Il Valenza Host ha sempre saputo intervenire a livello locale, nazionale ed internazionale – ha dichiarato lo stesso Ordazzo – a favore del sostegno delle persone: oggi ci troviamo di fronte ad un iniziativa che ci ha trovato uniti per aiutare e sostenere il pediatrico di Alessandria, eccellenza del nostro territorio”. E la sorpresa per i presenti è stata il doppio regalo di Natale, visto che i soci Lion sono riusciti a raccogliere i fondi per 2 apparecchi invece che per 1 solo.

Presente alla cerimonia il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria Giacomo Centini, che ha ringraziato per questo ‘doppio Babbo Natale’: “È con estrema gratitudine che accogliamo questo gesto del Lion di Valenza, un gesto utile che sarà finalizzato ad una attività in espansione del nostro presidio pediatrico. A loro e a tutti i loro benefattori i nostri calorosi ringraziamenti, che vorrei estendere a tutti coloro che in questi giorni hanno manifestato tanta attenzione verso questo ospedale e verso i piccoli qui ricoverati”. Va ricordato che il “Cesare Arrigo” di Alessandria è dei 13 ospedali pediatrici italiani, l’unico non in capoluogo regionale. Un bel primato.