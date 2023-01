Dal 17 al 21 gennaio è in programma la tradizionale cerimonia di Sant’Antonio, patrono dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, da cui prende il nome il Presidio Civile. Dopo le restrizioni degli anni scorsi, tornano tutti gli eventi in presenza, confermando una serie di iniziative che andranno dalla ricerca alla cura, dalle Medical Humanities alla storia dell’ospedale, passando dalle patologie ambientali e il riconoscimento a coloro che quotidianamente hanno messo, e continua a mettere, la propria professionalità al servizio del paziente.

Martedì 17

Alle ore 17 la Santa Messa celebrata da mons. Guido Gallese, Vescovo di Alessandria, nella chiesa intitolata ai santi Antonio e Biagio all’interno del Presidio Civile. Al termine la ‘Cerimonia del Grazie’, momento di gioia in cui vengono ringraziati i benefattori e i volontari per la loro generosità.

Mercoledì 18

La narrazione sarà al centro della seconda giornata di celebrazioni alla Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria. Alle ore 18 sarà inaugurata la mostra “L’Ospedale di Alessandria: storia di una Comunità”. Alla fine verrà presentato il IV Concorso di Medicina Narrativa “Racconto la mia cura”.

Giovedì 19

Giornata dedicata a Cura, Ricerca e Comunità, dando spazio alle attività di ricerca condotte dal DAIRI. Alle ore 15 nella Sala Consiglio del Comune di Alessandria Daniele Mandrioli, Direttore Centro di ricerca sul cancro “Cesare Maltoni” – Istituto Ramazzini, terrà una relazione sulle patologie ambientali.

Poi l’intervento di Mara Scagni, Segretario regionale di Cittadinanzattiva dal titolo “La partecipazione dei cittadini nella ricerca sanitaria”.

Quindi verranno presentati i progetti che hanno partecipato al bando dei Premi della Ricerca, cofinanziati dall’Ospedale e da Solidal per la ricerca, e premiati i vincitori. Alle ore 18 aperitivo solidale, aperto a tutta la comunità, all’Osteria Contemporanea Favorite! del Collegio Universitario Santa Chiara.

Venerdì 20

Inaugurazione di un nuovo servizio ospedaliero: il reparto di Terapia Intensiva Cardiochirurgica, che si inserisce nel piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza. Cerimonia ufficiale alle 16,30 nel Salone di Rappresentanza dell’Azienda Ospedaliera in via Venezia, 16.

Sabato 21

Alle ore 10 Cerimonia delle Benemerenze, per ringraziare i professionisti che hanno lasciato il sevizio nel 2022. Poi la Direzione ringrazierà, insieme ai colleghi pensionati, anche i dipendenti che lavorano nell’Ospedale di Alessandria da 10, 20, 30 e 40 anni e i primari emeriti che si sono distinti nei loro anni di attività per migliorare le cure e i servizi.