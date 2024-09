Focus Salute – Stress, strategie di resilienza

MILANO (ITALPRESS) – Come reagire allo stress? Come affrontarlo e superarlo in modo vincente per la salute? Come aumentare la propria capacità di resilienza, essenziale per vivere meglio in un mondo frenetico? Nel cinquantesimo numero di Focus Salute, format tv dell’agenzia Italpress, la ginecologa e oncologa Alessandra Graziottin stimola a migliorare le proprie capacità di resilienza allo stress. Cardinali gli stili di vita sani, in primis l’attività fisica quotidiana, meglio al mattino, anche una camminata veloce all’aperto. In parallelo imparare a respirare profondamente, a sorridere, a riscoprire il valore della meditazione, della concentrazione, della capacità di prendere il giusto distacco dagli stressors emotivi, per affrontare meglio anche quelli fisici. sat/gsl

