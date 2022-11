Da domani in circolazione sulla ‘Torino-Milano’. Prosegue l’ammodernamento della flotta ferroviaria dopo l’arrivo dei nove Pop.

Oltre 900 milioni di euro di investimenti per il Piemonte

Da lunedì 28 novembre un nuovo treno Rock viaggerà sui binari della linea Torino-Milano. A presentarlo, venerdì mattina in stazione a Porta Nuova, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio accompagnato dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Opere Pubbliche Marco Gabusi, il direttore Business Regionale di Trenitalia Sabrina De Filippis, il direttore regionale Trenitalia Piemonte Marco Della Monica e il presidente dell’Agenzia della Mobilità Piemontese Licia Nigronio.

IL TRENO

Il nuovo treno Rock , progettato con tecnologie di ultima generazione, permette di ridurre i consumi del 30% rispetto ai treni precedenti ed è composto per il 97% di materiale riciclabili, con punti dedicati alla raccolta differenziata.

E’ 10° dei 71 nuovi treni che ci saranno in Piemonte, dimezzando l’eta media dei convogli da 26 a 13 anni. E saranno tutti mezzi nuovi ‘Made in Italy‘, di cui 33 fatti in Piemonte dalla Alstom di Savigliano, eccellenza produttiva del territorio.

L’ASSESSORE GABUSI

“L’obiettivo è fornire agli utenti un servizio sempre più efficiente per infrastrutture e mezzi, dando una spinta significativa alla mobilità sostenibile. Vogliamo attrarre persone sul servizio di trasporto pubblico, puntando sulla modernità dei mezzi e sul vantaggio economico e ambientale con treni ultra moderni, a doppio piano, attrezzati con porta bici e dotati di ricarica per e-bike”.