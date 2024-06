Quando si parla di vacanze da sogno, una voce di spesa indubbiamente rilevante, soprattutto per le località esotiche o per le grandi città internazionali, è quella del volo aereo. Per fortuna, esistono delle soluzioni per abbatterla. Tra queste, rientrano i programmi Frequent Flyer.

Chi viaggia spesso in aereo sa quanto possa essere vantaggioso aderire a un programma Frequent Flyer, soprattutto chi si sposta frequentemente per motivi di lavoro.

I viaggiatori d’affari, infatti, rappresentano una buona parte degli utenti abituali di compagnie aeree che sfruttano i benefici offerti da questi programmi che, con l’accumulo di miglia, consentono di godere di vantaggi esclusivi.

Anche se in alcuni casi questa tipologia di passeggeri, per ragioni di tempistiche, comodità e riservatezza, viaggia con gli aerei privati (in merito invitiamo a visionare le informazioni per il noleggio di un jet privato su Fastprivatejet.com, portale tra i più autorevoli del settore), la maggioranza di essi vola con le compagnie commerciali e, grazie ai programmi Frequent Flyer, può ottenere notevoli vantaggi.

Cosa sono di preciso? Scopriamolo nelle prossime righe!

Programmi Frequent Flyer: di cosa si tratta?

I programmi Frequent Flyer sono membership aventi lo scopo di fidelizzare, attraverso la possibilità di scegliere tra vari tipi di premi e sconti, i viaggiatori più fedeli di una determinata compagnia.

Disponibili presso praticamente tutte le compagnie aeree attive a livello mondiale – fanno eccezione le low cost e questo è un motivo di critica a parte di molti utenti, insieme con i non pochi costi nascosti che queste compagnie possono caricare – i programmi Frequent Flyer sono a iscrizione gratuita.

In alcuni casi, possono essere presenti dei vincoli. Il più diffuso? Il limite minimo di età per procedere all’iscrizione. Dal momento che le cose possono cambiare di compagnia in compagnia, la cosa migliore da fare è leggere bene il regolamento del programma fedeltà.

Cosa succede dopo l’iscrizione?

Una volta che l’utente si è iscritto, gli vengono recapitati dei dati molto importanti. Si tratta del codice personale di frequent flyer e dell’URL per l’area del sito dedicata alla membership oggetto di questo articolo.

Per poter usufruire dei premi e degli sconti, è necessario accumulare le cosiddette miglia aeree (si tratta di punti, esattamente come quelli che, a seguito della spesa, vengono accreditati sulla tessera fedeltà del proprio supermercato di fiducia).

Come è possibile ottenerle? Ecco le soluzioni:

Volando in giro per il mondo: per amor di precisione, è il caso di ricordare che, nella maggior parte dei casi, le miglia aeree si possono accumulare anche scegliendo compagnie partner di quella con cui è stata finalizza l’iscrizione. Il numero di miglia che si possono ottenere viaggiando dipende ovviamente dalla lunghezza della tratta, ma anche dalla classe scelta e dal costo del biglietto. Può capitare, nei casi in cui si sceglie la tariffa base con cospicui sconti, che un singolo volo non contribuisca in alcun modo all’incremento delle miglia.

Acquisto di servizi extra tramite il sito della compagnia: sul sito delle compagnie aeree non si possono acquistare solo biglietti per voli. Sono infatti disponibili anche numerosi altri servizi e prodotti che permettono di rendere indimenticabile il viaggio. Un esempio? I pernottamenti presso diversi hotel – anche di lusso – presenti nella località dove si atterrerà. Al momento dell'acquisto di ciascun servizio, sarà possibile vedere di quanto vengono incrementate le miglia.

Servizi dei partner: le compagnie aeree di tutto il mondo hanno stretto partnership strategiche con diverse realtà che operano nel mondo del travel (e non solo). Scegliendo i loro servizi, è possibile incrementare le miglia aeree. Nei casi in cui si opta per l'acquisto di servizi alberghieri presso una catena partner della compagnia, è bene essere consapevoli del fatto che queste realtà ricettive hanno programmi fedeltà interni, con punti che, a scelta dell'utente, possono essere convertiti in miglia aeree.

possono essere convertiti in miglia aeree.

Rammentiamo infine la possibilità, disponibile con tutte le compagnie che mettono a disposizione programmi Frequent Fyler, di acquistare miglia direttamente dal portale.