Zimbalatti “Università di Reggio Calabria in crescita, immatricolazioni +27%”





REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “L’Università Mediterranea sta crescendo, il numero di immatricolati negli ultimi 2 anni ha registrato valori superiori al 27%, probabilmente cresceremo ancora un po’ fino a fine anno. Sono dati in controtendenza con l’inverno demografico, l’emigrazione, la dispersione scolastica. Da questo punto di vista ci possiamo ritenere soddisfatti e orgogliosi di quello che stiamo facendo anche grazie all’aiuto di tutte le istituzioni”. Lo ha detto Giuseppe Zimbalatti, Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, a margine della due giorni “Connessioni Mediterranee. Nuovo bilancio europeo, ponte e politiche per il Sud”.

