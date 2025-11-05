IN EVIDENZA Politica Video

ZES Unica, Sbarra: "Il merito esclusivo è della riforma del Governo Meloni"

Nov 5, 2025
NAPOLI (ITALPRESS) – “Sino a quando vivevano le 8 Zes coincidenti con le aree retroportuali, il tiraggio era assolutamente basso. Sia sotto il profilo del beneficio fiscale, del credito d’imposta, sia per quanto riguarda il numero delle autorizzazioni uniche”. Lo ha detto il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, a Napoli durante la conferenza stampa sulle politiche per il Sud e la Legge di Bilancio, riguardo presunte rivendicazioni del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sul successo della Zes Unica. “Se oggi c’è questo successo, penso sia da ascrivere alla riforma della ZES che il governo Meloni ha voluto e che oggi porta ad avere 866 autorizzazioni uniche e richieste per miliardi di euro all’Agenzia delle Entrate di beneficio fiscale”.
