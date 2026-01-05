IN EVIDENZA

Zedda “Urbanistica e grandi progetti a Cagliari al centro del 2026”

Di

Gen 5, 2026


CAGLIARI (ITALPRESS) – “Ci sono investimenti molto importanti per Pirri, Sant’Avendrace, San Benedetto, Mulinu Becciu, San Michele. Ogni quartiere avrà una serie di investimenti accompagnati, visto che siamo nella fase di aggiudicazione del nuovo bando sui rifiuti e della gara per le manutenzioni di strade, piazze e marciapiedi. Ma anche per quanto riguarda la sicurezza stradale con gli attraversamenti pedonali rialzati. Interverremo poi sull’illuminazione pubblica, perché è quotidiano il problema legato all’assenza di illuminazione a causa di una serie di cabine e cavidotti che sono da sostituire, così come sulla manutenzione del verde. Il 2026 quindi avrà una serie di progetti su tanti ambiti che riguarderanno la manutenzione ordinaria e straordinaria in tutta la città”. Così il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, parla all’Italpress dei progetti per il nuovo anno.

pc/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

La Barba al Palo – Il serenissimo Mr. Chivu

Gen 5, 2026
IN EVIDENZA

Tumori dell’esofago e dello stomaco, i principali fattori di rischio

Gen 5, 2026
IN EVIDENZA

Dalla Croazia a Gorizia: intercettato camion con 110 kg di cocaina

Gen 5, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

La Barba al Palo – Il serenissimo Mr. Chivu

Gen 5, 2026
IN EVIDENZA

Tumori dell’esofago e dello stomaco, i principali fattori di rischio

Gen 5, 2026
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C: la Next Gen parte bene al Moccagatta, Carpi battuto 2-0 squadra nei playoff

Gen 5, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Strage Crans-Montana, il 7 gennaio un minuto di silenzio in tutte le scuole

Gen 5, 2026