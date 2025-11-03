IN EVIDENZA

Zangrillo “Verso aumenti salariali per 430 mila dipendenti pubblici”

Di

Nov 3, 2025


TORINO (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo un incontro che dovrebbe essere definitivo. Se così sarà e quindi se metteremo la firma, facciamo un altro passo molto importante, perché diamo gli aumenti salariali a 430 mila persone e quindi a 430 mila dipendenti pubblici che lavorano per gli enti territoriali e sono la parte di front-line della pubblica amministrazione molto importante. Questo ci consente di accorciare quella distanza accumulata negli ultimi vent’anni tra le retribuzioni medie dei ministeri centrali e quelle degli enti territoriali”. Così il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, sul rinnovo del contratto dei dipendenti degli enti locali, a margine dell’evento per gli ottant’anni di Confcommercio Piemonte a Torino.

xn3/fsc/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Buonfiglio “Il 22 dicembre al Quirinale per la bandiera”

Nov 3, 2025
IN EVIDENZA

Buonfiglio “Per Sinner faccio il tifo giorno e notte”

Nov 3, 2025
IN EVIDENZA

Abodi “No alla Coppa Davis? Sinner è il primo a essere dispiaciuto”

Nov 3, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Buonfiglio “Il 22 dicembre al Quirinale per la bandiera”

Nov 3, 2025
IN EVIDENZA

Buonfiglio “Per Sinner faccio il tifo giorno e notte”

Nov 3, 2025
IN EVIDENZA

Abodi “No alla Coppa Davis? Sinner è il primo a essere dispiaciuto”

Nov 3, 2025
IN EVIDENZA

Crosetto “L’Italia ha il dovere di costruire una difesa da qualunque evenienza”

Nov 3, 2025