Zanardi, Mattarella “È una figura che ha illuminato lo sport”

ROMA (ITALPRESS) – “In questi giorni ci ha lasciato una figura di grande spessore umano e sportivo, non solo capace di successi in F1 e nelle Paralimpiadi, ma anche di portare entusiasmo e motivare e coinvolgere i giovani nell’attività sportiva e paralimpica”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l’incontro al Quirinale con le nazionali azzurre di tennis vincitrici di Billie Jean King Cup e Coppa Davis, ricordando la figura di Alex Zanardi, scomparso a 59 anni. “Penso di interpretare il pensiero di tutti nel ricordare una figura che ha suscitato affetto e ammirazione. Sono figure che illuminano il nostro sport e danno il senso del grande ruolo che lo sport ha nella società”, ha aggiunto il Capo dello Stato.

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(Fonte video: Quirinale)