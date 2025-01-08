Zaia “Studenti sanno che la sfida della formazione segna loro futuro”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Sto scrivendo una lettera per tutti” gli studenti “e in quella lettera c’è l’essenza del mio pensiero, cioè che i ragazzi, dalle elementari all’Università, sanno che la sfida della formazione ti segna il futuro. Oggi la formazione è lo spartiacque tra avere o non avere opportunità”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in merito all’inizio del nuovo anno scolastico: “L’importante è che ci sia passione, e mai gettare la spugna, o diventa un alibi”, ha aggiunto.

f29/tvi/mca1