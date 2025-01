Zaia “Governo deciderà se impugnare o meno la legge sul terzo mandato”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Il governo decidera se impugnare o memo. Se impugnerà poi dovremo attendere dalla Consulta una sentenza che dirà se la campagna è sulla strada giusta oppure no”. Lo dice il Presidente della Regione Veneto sul terzo mandato e sulla data delle prossime elezioni regionali. Il governatore leghista rischia di non essere presente ai Giochi Olimpici Invernali di Milano – Cortina 2026. “I Giochi Olimpici se ci sono in Veneto è grazie a me, che ho pensato a questa candidatura e per me è una grande soddisfazione” afferma Zaia. “Non ho ben capito se il mio mandato scadrà a ottobre 2025 o nella primavera del 2026 se scadrà nella primavera del 2026 io ci sarò perchè i Giochi si terranno a febbraio”.

tvi/gsl (Fonte video: Ufficio stampa Regione Veneto)