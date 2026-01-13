Winter Fancy Faire, Iiritano “Export agroalimentare calabrese in crescita”





SAN DIEGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’export della Calabria è in crescita, soprattutto nel settore agroalimentare. Nonostante le difficoltà derivanti dal contesto geopolitico internazionale, stiamo crescendo: abbiamo aziende medio piccole, poche aziende di grandi dimensioni e siamo qui anche con queste piccole realtà che puntano sul mercato di nicchia”. A dirlo Giuseppe Iiritano, Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria, in occasione del Winter Fancy Faire 2026 a San Diego.

