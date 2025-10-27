IN EVIDENZA

Welfare, intesa tra Cnel e Presidenti Assemblee legislative Regioni

Di

Ott 27, 2025


ROMA (ITALPRESS) – È stato firmato un Protocollo d’intesa tra il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. L’Accordo – sottoscritto dal Presidente del CNEL Renato Brunetta e dal Presidente del Consiglio regionale del Lazio e Coordinatore della Conferenza Antonello Aurigemma – consolida la collaborazione istituzionale su temi di comune interesse, tra i quali i servizi per il lavoro, la formazione professionale, apprendistato e politiche attive.

