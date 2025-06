Volontariato, le persone di Flutter SEA insieme per l’ambiente

MILANO (ITALPRESS) – Un momento di coesione, spirito di squadra e impegno condiviso: in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, circa 200 persone di Snai, Sisal e PokerStars si sono unite per la prima volta in un’iniziativa di volontariato ambientale: in collaborazione con l’associazione “Plasticfree” hanno infatti ripulito e valorizzato aree verdi urbane a Milano, Roma, e Porcari, in provincia di Lucca, città in cui hanno sede le tre realtà appartenenti a Flutter Southern Europe & Africa.

