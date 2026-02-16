IN EVIDENZA

Vittozzi d’oro nel biathlon “Ho trovato la forza dentro di me”

Di

Feb 16, 2026


MILANO (ITALPRESS) – L’oro sognato, inseguito, difeso fino all’ultimo colpo al poligono. A Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 la protagonista della giornata è Lisa Vittozzi, che ad Anterselva ha conquistato il titolo olimpico nell’inseguimento, realizzando il sogno di una carriera. Da Casa Italia a Cortina, la 31enne carabiniera di Pieve di Cadore racconta l’emozione degli ultimi metri davanti al pubblico di casa, le difficoltà superate e l’incontro speciale con Federica Brignone in una giornata tutta azzurra.

gm/gsl/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Frana Niscemi, Meloni “Non si può forzare la decisione sull’area sicura”

Feb 16, 2026
IN EVIDENZA

Meloni “Mercoledì in Cdm decreto per Niscemi e zone colpite dal ciclone Harry”

Feb 16, 2026
IN EVIDENZA

Per Dell’Aquila emozioni a cinque cerchi “Milano-Cortina esperienza unica”

Feb 16, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Frana Niscemi, Meloni “Non si può forzare la decisione sull’area sicura”

Feb 16, 2026
IN EVIDENZA

Meloni “Mercoledì in Cdm decreto per Niscemi e zone colpite dal ciclone Harry”

Feb 16, 2026
IN EVIDENZA

Per Dell’Aquila emozioni a cinque cerchi “Milano-Cortina esperienza unica”

Feb 16, 2026
IN EVIDENZA

Storica Italia dell’hockey femminile, Mattivi “Risultato che aiuta a crescere”

Feb 16, 2026