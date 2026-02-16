Vittozzi d’oro nel biathlon “Ho trovato la forza dentro di me”

MILANO (ITALPRESS) – L’oro sognato, inseguito, difeso fino all’ultimo colpo al poligono. A Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 la protagonista della giornata è Lisa Vittozzi, che ad Anterselva ha conquistato il titolo olimpico nell’inseguimento, realizzando il sogno di una carriera. Da Casa Italia a Cortina, la 31enne carabiniera di Pieve di Cadore racconta l’emozione degli ultimi metri davanti al pubblico di casa, le difficoltà superate e l’incontro speciale con Federica Brignone in una giornata tutta azzurra.

