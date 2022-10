Vittoria al fotofinish per l’Alessandria Volley

Domenica 9 ottobre, ore 18,00, impianto sportivo “Peretti” di Novara al fischio dell’arbitro si è alzato il sipario sul campionato di serie C femminile di pallavolo. In questo primo incontro abbiamo visto scendere in campo le ragazze dell’Alessandria volley e il team novarese dell’Issa avversario di turno. Per questo debutto coach Marco Jus Ruscigni, come sempre coadiuvato dal secondo e preparatore atletico Giorgio Oberti, dai Team Manager Marco Bernardelli e Simone Ponzano e il medico sociale Dott. Francesco Mele, ha avuto a disposizione la capitana Romina Marku e Francesca Oberti nel ruolo di opposto, le giovanissime classe 2006 Alice Giacomin e Elisa Marku entrambe attaccanti di banda come Matilde Furegato, i liberi Arianna Ferrari e Chiara Cazzulo, i centrali Martina Fracchia, Alessia Falocco e Valentina Soriani e al palleggio Giulia Ponzano e Silvia Rinaldi e Arianna Bernagozzi in panchina ma ancora in fase di recupero da un infortunio. Partiamo dal risultato finale che ha visto l’Alessandria Volley vittoriosa per 3 a 2 con i parziali di 30/32 15/25 23/25 25/14 15/6. Il team novarese neopromosso in C, ma con trascorsi di B2 nella loro storia recente, si sé dimostrato avversario di valore sciorinando un buon gioco e soprattutto molto attento e determinato. Al contrario le alessandrine hanno disputato un match molto “randomico” con alcuni elementi non all’altezza dei soliti standard e con una attenzione e concentrazione non sempre in linea con le esigenze del gioco veloce della pallavolo. A comprova di tutto ciò i 23 errori in battuta effettuati nei 5 set. Primo set caratterizzato da molti cambi palla con brevi allunghi da entrambe le parti fino al 25 pari e finale frazione per cuori forti e terminato con la vittoria delle ragazze del Presidente Andrea La Rosa per 32 a 30. Nel secondo set, riferendoci alla prestazione randomica di Marku e compagne, alessandrine quasi mai in partita e le novaresi colpo su colpo con una bassa percentuali di errori porta a casa il parziale per 25 a 15 e 1 a 1 il conteggio dei set. Terza frazione nuovamente caratterizzata da numerosi cambi palla e pochi break nella parte iniziale seguita da un filotto di 5 punti che portano le novaresi sul 20 a 18. Nuovamente una serie di cambi palla che permettono all’Issa di restare avanti e portare in porto il set col parziale di 25 a 23. E siamo al quarto set e coach Ruscigni ritrova Soriani e compagne nel gioco, nella concentrazione e nella determinazione. Il team alessandrino prende subito in mano le redini del gioco e punto su punto con alcuni allunghi vince per 25 a 14 e porta in parità i set. Dopo questa maratona di 4 set siamo al tie-break dove l’esser squadra, dove la voglia di vincere, dove la determinazione deve uscire da tutti i pori tutte qualità che Furegato e compagne hanno messo in campo senza lasciare speranze alle ragazze dell’Issa tenendo sempre in pugno il set e vincendo per 15 a 6, facendo segnare a referto il 3 a 2 e 2 punti in classifica in questa prima giornata e corsa sotto le tribune ad applaudire i tifosi al seguito.

Nel weekend abbiamo anche assistito al debutto nel Campionato di Serie D femminile del team del “Progetto Pallavolo 2A” Alessandria & Acqui Volley Insieme Più Forti. Ottimo esordio per le giovanissime del 2A, che corsare in quel di Asti, sono uscite vincitrici per 3 a 0, 23/25 23/25 19/25, nel match che le ha viste affrontare le padrone di casa del Club76 PlayAsti. Per questo debutto i coach Luca Astorino e Gabriella Scarrone hanno convocato le classi 2007 la capitana Vittoria Moretti, Ambra Peniku, Giulia Satragno, Caterina Barco, Martina Scagliola e le 2008 Martina Zunino, Ilaria Marega, Benedetta Lombardi, Costanza Frera, Iksilda Musaj, Beatrice Iviglia e Martina Pezzoli. Un plauso a queste ragazze tutte millennian con una età media di 14 anni e mezzo e tutte provenienti dai fiorenti vivai sia alessandrino che termale.

Prossimi appuntamenti seconda giornata sabato 15 ottobre ore 20,30 al Palacima di Alessandria per il campionato di serie C femminile ALESSANDRIA VOLLEY – IGOR VOLLEY e per il campionato di serie D femminile sempre sabato 15 ore 17,30 al Palacima di Alessandria DUE A VOLLEY – TORINO PLAY.