Vittimberga “L’Inps ha un ruolo importante per la cultura”

BARI (ITALPRESS) – “Cultura oggi non è soltanto quella che viene dalla scuola o dall’accademia. Cultura è soprattutto consapevolezza dei propri diritti di cittadinanza attiva. Quindi un istituto come l’INPS, che lavora nel welfare italiano come uno dei pilastri delle politiche sociali dello Stato, non può che avere un ruolo importante nella cultura per rendere i cittadini consapevoli e attivi. In particolare, noi abbiamo inaugurato proprio due giorni fa l’Accademia, che sarà un polo di formazione nel campo dell’educazione previdenziale, che riteniamo sia un elemento culturale importante nel dibattito italiano”. Lo ha detto il direttore generale dell’Inps Valeria Vittimberga in occasione dell’evento “La presenza dell’Inps in Puglia. Dall’arte alle persone” che si è svolto a Bari.

